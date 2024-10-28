Когда в Алматы прекратится дождь, рассказали в акимате

В Алматы коммунальные службы и спецтехнику готовят к возможным подтоплениям: со вчерашнего дня в мегаполисе идет дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"С 03:00 27 октября в Алматы начался дождь, который будет идти до 17:00 28 октября. В городе выпало 12 мм осадков, на Каменском плато - 23 мм. По состоянию на 28 октября в Алматы в октябре выпало 61 мм, при месячной норме 50 мм, что составляет 122%", - сообщили в акимате города.

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений в городе не зафиксировано.

Отмечается, что в целях предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими инструментами. Все заторы случайного мусора в арычных переходах устраняются в течение 15-20 минут.

Также в работе задействовано 470 единиц спецтехники и 1020 дорожных рабочих. Заготовлено 2,1 тыс. мешков с песком.

По информации РГП "Казгидромет", сегодня до вечера в Алматы ожидается дождь высотой до 8 мм, до 11:00 - временами сильный, с дальнейшим ослаблением. В горах - снег. Температура воздуха +6…+8°С.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 7 дней, с 28 октября по 3 ноября, в Алматы обещают пасмурную погоду с дождями.

При этом ранее в "Казгидромете" сообщали, что в 15 регионах Казахстана в понедельник, 28 октября, объявлено штормовое предупреждение. Отмечалось, что в Алматинской области ожидаются сильные дожди, а в горных районах этих региона прогнозируют снег и туман.

Мы также писали, что спасатели обратились к казахстанцам из-за резкого ухудшения погоды - гражданам напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.