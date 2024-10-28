Снег и гололед ждут казахстанцев в ближайшие дни
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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду со снегом, дождем, туманом и гололедом, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохранится неустойчивая погода.
Прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололед и туман.
"30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также ожидается усиление ветра. В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется", - добавили в "Казгидромете".
Напомним, в ряде регионов страны сегодня объявили штормовое предупреждение, в связи с чем спасатели обратились к казахстанцам. Также казахстанцев попросили воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
Ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.
Напомним, недавно синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179518-sneg-i-gololed-zhdut-kazahstancev-v-blizhayshie-dni/