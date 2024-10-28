Снег и гололед ждут казахстанцев в ближайшие дни

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду со снегом, дождем, туманом и гололедом, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохранится неустойчивая погода.

Прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололед и туман.

"30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также ожидается усиление ветра. В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется", - добавили в "Казгидромете".

Напомним, в ряде регионов страны сегодня объявили штормовое предупреждение, в связи с чем спасатели обратились к казахстанцам. Также казахстанцев попросили воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Напомним, недавно синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года.