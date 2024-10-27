Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - завтра ожидаются гололед и сильные осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Завтра ночью в Астане ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

28 октября в южной половине области Жетісу ожидаются сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области обещают гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман.

Завтра в области Абай ожидается сильный ветер до 25 м/с.

28 октября днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области синоптики обещают гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

Туман завтра ожидается и в Западно-Казахстанской области.

В Акмолинской области прогнозируют сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

28 октября на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области ожидается туман.

Ночью на юге Жамбылской области будет сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). 28-29 октября в горных районах области ожидается гололед. 28-29 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман.

Завтра в области Ұлытау также ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман.

28 октября ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

Дожди завтра ожидаются и в Алматинской области, в горных районах - снег, туман, гололед.

28 октября ночью и утром в центре Кызылординской области ожидается туман.

Завтра ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области обещают сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман.