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Спасатели обратились к казахстанцам из-за резкого ухудшения погоды

Опубликовано:

Мужчина идет по улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 28 октября, в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем спасатели обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, в связи с ухудшением походу гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

"Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщали, что в 15 регионах Казахстана в понедельник, 28 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Астане, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях обещают сильные осадки в виде дождя и снега, а также гололед и усиление ветра.

О гололеде синоптики предупредили и жителей Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

В Жамбылской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в области Жетісу ожидаются сильные дожди, в горных районах этих регионов прогнозируют снег и туман.

А в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179295-spasateli-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-uhudsheniya-pogody/

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