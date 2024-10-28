Спасатели обратились к казахстанцам из-за резкого ухудшения погоды
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В понедельник, 28 октября, в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем спасатели обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, в связи с ухудшением походу гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
"Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщали, что в 15 регионах Казахстана в понедельник, 28 октября, объявлено штормовое предупреждение.
Так, в Астане, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях обещают сильные осадки в виде дождя и снега, а также гололед и усиление ветра.
О гололеде синоптики предупредили и жителей Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.
В Жамбылской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в области Жетісу ожидаются сильные дожди, в горных районах этих регионов прогнозируют снег и туман.
А в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается туман.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179295-spasateli-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-uhudsheniya-pogody/