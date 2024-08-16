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Какой будет осень в Казахстане, рассказали синоптики

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Чай из термоса на фоне осеннего пейзажа
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. В первые дни сентября будет тепло, а затем ожидается похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до -1...-7 градусов.

В южных регионах осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью - от +15...+23 до +3...+10 градусов, а днем - от +25...+35 до +15...+23 градусов.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на градус на большей части Казахстана, около нормы - на западе, в горных районах востока и юго-востока.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части страны, меньше нормы - в южных регионах.

В октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Между тем сегодня в Алматы и Астане синоптики пообещали дожди. В Шымкенте - ясную погоду без осадков.

До 17 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода: дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Будет усиливаться ветер. На большей части страны ожидается понижение температуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149632-kakoy-budet-osen-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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