В Астане объявили об окончании строительства моста LRT через Есиль

В Астане завершили строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation System".

В Instagram-аккаунте ТОО сообщается, что длина моста составляет 155 метров, ширина - 14 метров, высота -28 метров. Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролетного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой.

"Мост расположен рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль, что позволяет органично интегрировать новый объект в городскую инфраструктуру. Сооружение спроектировано с учетом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона", - рассказали в пресс-службе CTS.

Напомним, ранее в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. Тогда сообщалось, что для этого были задействованы 2,5 тыс. человек. В компании уточнили, что для заливки было израсходовано 53,7 тыс. кубометров бетона и 42 тыс. тонн арматуры.

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