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В Астане объявили об окончании строительства моста LRT через Есиль

Опубликовано:

Вантовый мост через Есиль
Вантовый мост LRT в Астане. Фото: instagram.com/cts_kz/

В Астане завершили строительство вантового моста через реку Есиль в рамках строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation System".

В Instagram-аккаунте ТОО сообщается, что длина моста составляет 155 метров, ширина - 14 метров, высота -28 метров. Конструкция представляет собой арку с проездом снизу, арка пролетного строения снабжена затяжками. Плита проезжей части выполнена в виде балочной клетки с железобетонной плитой.

"Мост расположен рядом с существующим автомобильным мостом через реку Есиль, что позволяет органично интегрировать новый объект в городскую инфраструктуру. Сооружение спроектировано с учетом особенностей реки, чтобы справляться с возможными изменениями уровня воды и климатических условий региона", - рассказали в пресс-службе CTS.

Напомним, ранее в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. Тогда сообщалось, что для этого были задействованы 2,5 тыс. человек. В компании уточнили, что для заливки было израсходовано 53,7 тыс. кубометров бетона и 42 тыс. тонн арматуры.

Накануне мы писали, что в Восточно-Казахстанской области завершили испытания самого длинного моста в Казахстане. Его протяженность моста составляет 1316 метров.

Также мы писали о строительстве нового пешеходного моста в селе Акшокы Карагандинской области, ранее жители оказались отрезанными от внешнего мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174610-v-astane-obyavili-ob-okonchanii-stroitelstva-mosta-lrt-cherez-esil/

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