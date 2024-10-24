В Агентстве по делам государственной службы обратились к казахстанцам с предупреждением

Казахстанцы получают сообщения якобы от имени руководителя аппарата АДГС Алибека Ахмедьярова. Их отправляют мошенники, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство.

На официальном сайте Агентства РК по делам государственной службы ведомство предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах Telegram и WhatsApp создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени руководителя аппарата Агентства Алибека Ахмедьярова.

"Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - обращаются в АДГС к казахстанцам.

Добавим, сегодня мы писали о том, может ли SMS-код от номера 1414 привести к оформлению чужого кредита на казахстанцев. Сообщения от номера 1414 поступают по различным поводам. А содержащийся в них код открывает доступ к определенным возможностям, которыми пользуются мошенники.

Такой случай произошел с пенсионеркой из Алматы. Женщина потеряла все свои накопления, поверив мошенникам, которые разыграли целую схему, представляясь работниками водоканала, сотрудниками ЦОН, КНБ и Нацбанка.

Ранее в сентябре сообщалось, что казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Письмо, приходящее на электронную почту, обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.

Также фейковые сообщения приходили казахстанцам якобы от главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева, и даже якобы премьер-министра Олжаса Бектенова. Все подобные сообщения отправляли мошенники.