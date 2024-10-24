Пенсионерка из Алматы отдала мошенникам почти 100 тысяч долларов

Под воздействием манипуляций и угроз злоумышленников, 64-летняя женщина перевела свои деньги на чужие счета. В результате она потеряла все свои накопления - около 100 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

В Алматы произошел очередной случай кражи денег. Жертвой обмана стала 64-летняя пенсионерка Жаннат Айтбаева, которая лишилась всех своих накоплений - около 100 тысяч долларов, все нажитое за жизнь.

Жаннат живет одна и растила сына без отца, а теперь столкнулась с настоящей трагедией. Все ее средства находились в банках, но под воздействием манипуляций, обмана и угроз злоумышленников они были выведены на другие счета. Переводы осуществлялись под диктовку злоумышленников, которые предоставили свои реквизиты.

"1 октября, около 10:14, по дороге на работу мне позвонили с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником городского водоканала и запросил код из SMS с номера 1414 под предлогом проверки учета воды", - рассказывает Жаннат.

События развивались стремительно: с 1 по 8 октября хакеры звонили пенсионерке, выдавая себя за сотрудников КНБ и Национального банка. Они добились ее доверия и вынудили сообщить код из SMS. После этого началась полная "разработка" жертвы.

"В 10:31 поступил следующий звонок с другого незнакомого номера. Девушка представилась сотрудником ЦОНа и сообщила, что мои персональные данные с платформы eGov были взломаны и скачаны, и об этом факте она сообщила в КНБ.

Позже, в 10:36, поступил еще один звонок от человека, который представился сотрудником КНБ Буренковым. Он сообщил, что поступило 8-10 попыток оформления кредита на мое имя и что по данному вопросу будет возбуждено уголовное дело. Он также сказал, что со мной свяжется сотрудник национального банка Петров Владислав Сергеевич", - поделилась она.

Позже злоумышленники связались с ней по видеосвязи. Мужчина представился Петровым Владиславом Сергеевичем, сотрудником Национального банка.

"Он сообщил, что из-за компрометации персональных данных и несанкционированного списания личных средств будет выполнено снятие наличных по региону обслуживания. Также сказал, что было возбуждено уголовное дело и открыт новый счет на имя Айтбаевой Жаннат для обеспечения сохранности денег", - сообщает пенсионерка.

Как оказалось, ей отправили документы, подтверждающие его слова, и предупредили, что информация конфиденциальна и что нельзя рассказывать о ней даже близким людям, иначе Жаннат привлекут к уголовной ответственности.

"Далее он пояснил, что мои средства были перенесены на страховые счета, и что на мои счета были зачислены государственные средства. В последующие дни я должна была вернуть эти деньги государству через страховых агентов. После этого начались снятия и переводы под его диктовку на указанные им лица и филиалы банков, на реквизиты счетов мошенников", - поделилась Жаннат.

Пенсионерка не только потеряла все свои сбережения, но и оказалась в долгах: мошенники под угрозами заставили ее оформить кредиты в сначала в одном банке на сумму два миллиона тенге и в другом - на три миллиона тенге. В итоге сумма составила пять миллионов тенге.

По словам ее сына, было написано заявление в полицию. Однако это дело все еще остается нераскрытым.

17 октября семья обратилась в Президиум коллегии адвокатов и в местную коллегию, но и там им отказали в получении бесплатной юридической помощи.

"Адвокаты в интернете заявляют, что мошенники, которым обманным путем переводились эти огромные деньги, не подлежат уголовной ответственности. Это кошмар, как такое может быть? С каких пор мошенничество и соучастие в мошеннических схемах перестало быть уголовно наказуемым? Мы в отчаянии и разбитости", - сообщает Ербол Айтбаев.

В Департаменте полиции города Алматы ответили, что сейчас проводится расследование по данному делу.

"В производстве отдела полиции при УП Алмалинского района осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР ОП при УП Бостандыкского района по ст. 190 ч. 4 УК РК.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления: установление личности подозреваемых и их задержание.

На основании ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении.