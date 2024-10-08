На трещины в фундаменте новостройки пожаловались актюбинцы (видео)

Жители актюбинского ЖК пытаются добиться элементарных благ - они пожаловались, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию, передает сайт телеканала КТК.

По проекту, здесь - три пятиэтажки. По словам местных, первую построили в срок, после работы стали затягивать, три года назад со скандалом заселили вторую, однако благоустроить территорию и решить другие проблемы не смогли.

"Подвалы наши должны были быть залиты. Здесь должна была быть детская площадка, волейбольная площадка. Скамейки… наши бабушки не могут даже вечером просто выйти, хотя бы сесть на свежем воздухе. Понимаете?! Детям играть негде! Они щебенку друг в друга кидают", - жалуется актюбинка Асель Кульмуханбетова.

Местные также пожаловались, что застройщик с большим трудом подключил к дому газ, свет и воду, но энергетики все еще не взяли дом на баланс - собственникам даже не приходят счета за электричество.

Еще, по их словам, подвалы новостройки топит после каждого дождя, из-за чего, уверены жильцы, в фундаменте появились трещины.

"Дом построен на горной местности. Они вырыли котлован, поставили фундамент. Фундамент низкий по сравнению с уровнем земли. Фундамент внутри не залит. Ни стяжки, ничего нет. Как вода идет с гор, она вся у нас в подвале. Фундамент уже дал осадок. Хотя дом стоит всего несколько лет", - возмущается местный житель Болат Калмагамбетов.

Руководитель строительной фирмы пообещал, что до конца этого месяца во дворе постелют асфальт.

"Закончим в этом году благоустройство! Асфальт оплачен. Все! Уже бьете по репутации компании. Хотят целенаправленно остановить работу компании? Я это так вижу. Любое СМИ приходит. Дает антирекламу компании. Антирекламу. Я не знаю, кто за мной охотится уже много лет", - заявил генеральный директор ТОО "Маяк ltd" Серик Капетов.

Местные же заявили: им не важна репутация застройщика - для них главное, чтобы компания выполнила все свои обязательства.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

Застройщик с выводами жильцов не согласен, но советует как можно скорее найти обслуживающую компанию, которая бы занялась подвалом и трубами. В остальном, по мнению представителя компании, все по плану: дом просто дает осадку.

На днях мы писали о том, что жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.

Местные чиновники объяснили, общежитие давно стало собственностью жильцов. Но если они хотят, чтобы дом снесли, а их переселили, нужно получить заключение специальной комиссии о том, что здание аварийное. Но заказать и оплатить экспертизу должны сами жители.