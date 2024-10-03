Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"От нас постоянно открещиваются": жители общежития в Алматинской области попросили о помощи

Опубликовано:

Общежитие
Общежитие. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы, передает сайт телеканала КТК.

Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.

По словам самих жильцов, электричеством они не пользуются в целях экономии. Однако и в освещенных светом комнатах и коридорах ходить небезопасно. На каждом шагу ямы, которые на первый взгляд не видны. Но если поднять линолеум, в полу можно увидеть огромные дыры.

Жить в таких условиях люди боятся. А ремонт, по их словам, это пустая трата денег.

"Там все гниет. Мы одну дырку, вот недавно канализацию у нас прорвало, одну дырку залатали. В другом месте прорвало. Опять деньги собирали. Потом вода прорвала. Трубы все гнилые", - поделилась жительница дома Роза Амраева.

Изношенной коммунальной системой ежедневно пользуются почти 50 семей. Туалет, душ и кухня общие для всех. Большинство заехало сюда недавно. Говорят, комнату в 9 квадратных метров покупали за 5 миллионов и выше. Но есть и те, кто живет здесь поколениями. Поэтому к постоянным проблемам уже привыкли.

Местные долгожители рассказывают, в советские годы здание относилось к ТЭЦ. Тогда, по их словам, за ним ухаживали и стабильно выделяли деньги. А потом все изменилось.

"Когда передали, была приватизация, мы все квартиры приватизировали. Но нас не предупредили, что это будет наша личная частная собственность, за которую мы будем отвечать. Мы постоянно обращаемся в акимат. И от нас просто отнекиваются, открещиваются. Говорят: "Оно у нас на балансе не стоит". И вообще, каким образом мы вот здесь вот оказались, непонятно", - сетует жительница Елена Рякина.

Местные чиновники объясняют, общежитие давно стало собственностью жильцов. Но если они хотят, чтобы дом снесли, а их переселили, нужно получить заключение специальной комиссии о том, что здание аварийное. Но заказать и оплатить экспертизу должны сами жители.

"Общежитие принадлежит каждому участнику кондоминиума. Поэтому на него в районе деньги не выделяются. А определить, аварийный он или нет, должны специальные организации. Людям нужно собрать деньги, и, если экспертиза подтвердит их слова, тогда движение должно пойти. По состоянию на сегодня здание аварийным еще не признано", - прокомментировал заместитель акима сельского округа Отеген-Батыра Максат Уринбасаров.

Но жильцы боятся, что собрать нужную сумму для вызова специалистов не смогут. Они и без того вкладывают деньги в поддержание дома. Поэтому надеются только на помощь государства

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169045-ot-nas-postoyanno-otkreshchivayutsya-zhiteli-obshchezhitiya-prosyat-akimat-o-pomoshchi-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie