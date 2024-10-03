"От нас постоянно открещиваются": жители общежития в Алматинской области попросили о помощи

Жители двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы, передает сайт телеканала КТК.

Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.

По словам самих жильцов, электричеством они не пользуются в целях экономии. Однако и в освещенных светом комнатах и коридорах ходить небезопасно. На каждом шагу ямы, которые на первый взгляд не видны. Но если поднять линолеум, в полу можно увидеть огромные дыры.

Жить в таких условиях люди боятся. А ремонт, по их словам, это пустая трата денег.

"Там все гниет. Мы одну дырку, вот недавно канализацию у нас прорвало, одну дырку залатали. В другом месте прорвало. Опять деньги собирали. Потом вода прорвала. Трубы все гнилые", - поделилась жительница дома Роза Амраева.

Изношенной коммунальной системой ежедневно пользуются почти 50 семей. Туалет, душ и кухня общие для всех. Большинство заехало сюда недавно. Говорят, комнату в 9 квадратных метров покупали за 5 миллионов и выше. Но есть и те, кто живет здесь поколениями. Поэтому к постоянным проблемам уже привыкли.

Местные долгожители рассказывают, в советские годы здание относилось к ТЭЦ. Тогда, по их словам, за ним ухаживали и стабильно выделяли деньги. А потом все изменилось.

"Когда передали, была приватизация, мы все квартиры приватизировали. Но нас не предупредили, что это будет наша личная частная собственность, за которую мы будем отвечать. Мы постоянно обращаемся в акимат. И от нас просто отнекиваются, открещиваются. Говорят: "Оно у нас на балансе не стоит". И вообще, каким образом мы вот здесь вот оказались, непонятно", - сетует жительница Елена Рякина.

Местные чиновники объясняют, общежитие давно стало собственностью жильцов. Но если они хотят, чтобы дом снесли, а их переселили, нужно получить заключение специальной комиссии о том, что здание аварийное. Но заказать и оплатить экспертизу должны сами жители.

"Общежитие принадлежит каждому участнику кондоминиума. Поэтому на него в районе деньги не выделяются. А определить, аварийный он или нет, должны специальные организации. Людям нужно собрать деньги, и, если экспертиза подтвердит их слова, тогда движение должно пойти. По состоянию на сегодня здание аварийным еще не признано", - прокомментировал заместитель акима сельского округа Отеген-Батыра Максат Уринбасаров.

Но жильцы боятся, что собрать нужную сумму для вызова специалистов не смогут. Они и без того вкладывают деньги в поддержание дома. Поэтому надеются только на помощь государства

Источник: КТК