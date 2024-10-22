Минобороны опубликовало список срочников, получивших гранты

Почти 18 тыс. человек претендовали на гранты Министерства обороны Казахстана. Список 1500 обладателей грантов опубликовали на сайте Минобороны, передает NUR.KZ

По данным Минобороны, на 1500 мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. В конкурсе участвовали военнослужащие от:

Министерства обороны – 8 169 солдат;

Национальной гвардии – 6 441;

МЧС – 315;

Пограничной службы – 2 715;

Службы государственной охраны – 287.

"Прозрачность отбора обеспечила информационная система "Срочники 2.0", куда воинские части силовых структур в течение всего периода службы вносили результаты по успеваемости и дисциплине солдат", – подчеркнули в Министерстве.

С полным списком военнослужащих, удостоенных образовательных льгот, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

28 августа Министерством науки и высшего образования Казахстана были дополнительно присуждены образовательные гранты. При этом позже стало известно, что казахстанские студенты отказались от порядка 2 тысяч грантов, поэтому их пришлось перераспределить.

Кроме того, фонд "Қазақстан халқына" также объявил 792 обладателей грантов на высшее образование.