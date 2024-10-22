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Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 22 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью опустятся до +10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177082-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана сегодня

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