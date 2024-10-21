Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана
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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - завтра ожидается гололед и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".
В Астане завтра, по прогнозу синоптиков, ночью и утром обещают туман.
22 октября днем в Алматинской области ожидается юго-западный ветер до 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют гололед, в области Абай ожидается ветер до 15-20 м/с.
22 октября ночью и утром в Павлодарской области обещают туман, гололед. Аналогичная погода ожидается и в областном центре.
На юге Северо-Казахстанской области прогнозируется гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске 22 октября ночью и утром ожидается туман.
Завтра ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Туман завтра будет и в Кокшетау.
22 октября туман обещают также в Костанайской и Атырауской областях.
На дорогах Карагандинской области ожидается гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.
Туман синоптики завтра обещают также в Западно-Казахстанской области и области Ұлытау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177033-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/