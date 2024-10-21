Какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 октября, ожидаются дожди, усиление ветра и до 25 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

21 октября в Шымкенте будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

22 октября ожидается умеренный дождь. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 6,1 м/с.

23 октября вновь обещают дождь. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

24 октября в Шымкенте будет облачно, без осадков. Температура в среднем – плюс 10 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 7 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,3 м/с.

25 октября будет ясно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

26 октября в третьем мегаполисе будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.

27 октября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.