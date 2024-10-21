Дождь и снег ожидаются в Казахстане
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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана под влиянием атлантического циклона ожидаются осадки - дождь, снег, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атлантического циклона.
В связи с этим ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.
23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах осадки (дождь, снег), 24 октября в области Жетісу в горах сильные осадки (дождь, снег).
По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.
В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176854-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-kazahstane/