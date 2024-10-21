Дождь и снег ожидаются в Казахстане

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана под влиянием атлантического циклона ожидаются осадки - дождь, снег, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атлантического циклона.

В связи с этим ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.

23 октября на юго-востоке республики сильные дожди, в горных районах осадки (дождь, снег), 24 октября в области Жетісу в горах сильные осадки (дождь, снег).

По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман.

В температурном фоне резких изменений не прогнозируется.