Открыт самый длинный автомобильный мост в Казахстане: как он выглядит (фото)

Олжас Бектенов принял участие в открытии самого протяженного моста в стране - через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, премьер-министр прибыл на открытие моста по поручению главы государства.

Проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности: мост соединяет шесть районов, а именно Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил руководителю правительства о завершении строительства двухполосного автомобильного моста длиной 1316 метров.

Сооружение сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 км новых дорог, сообщается в публикации.

Автомобильный мост в ВКО. Фото: primeminister.kz

"Новый мост построен по поручению главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно", — прокомментировал Олжас Бектенов.

Восточный Казахстан – это стратегический регион, через который проходят важные транспортные коридоры. Мост через Бухтарминское водохранилище улучшит логистические маршруты, обеспечит бесперебойные связи с приграничными странами.

Автомобильный мост в ВКО. Фото: primeminister.kz

Автомобильный мост в ВКО. Фото: primeminister.kz

Напомним, также в сентябре сообщалось, что готов к эксплуатации самый длинный в стране автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области: его длина 840 м, ширина 11 м и высота 8 м.

Добавим, в своем последнем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта. Президент также предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог. Предполагается, что на платформе будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.

В июне Токаев назвал данную проблему в Казахстане тяжелейшей. В июле был запущен Telegram-бот, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме.

Кроме того, в сентябре в Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Как рассказали в Минтранспорта, это обеспечит сохранность дорог. АСИ установлены на основных въездах в столицу со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.