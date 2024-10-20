Глава Актюбинской области предъявил претензии акимам и пригрозил им

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров раскритиковал подчиненных и подрядчиков за слабую реализацию дорожных проектов. Он пригрозил им мерами наказания, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале акимата Актюбинской области опубликовали подробности совещания, которое глава региона Асхат Шахаров провел с подчиненными и подрядчиками. Сообщается, что они подверглись критике акима области. Он был недоволен задержкой реализации некоторых проектов, неэффективным использованием бюджетных средств и недостаточно качественной работой подрядчиков.

"По итогам 9 месяцев объем выполненных работ и степень освоения бюджетных средств составляют всего 53%. Это свидетельствует о наличии множества управленческих и исполнительских недостатков в данной сфере.

Мы будем применять дисциплинарные меры к госслужащим, допустившим ошибки, и принимать меры к недобросовестным подрядчикам", - заявил Асхат Шахаров.

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбека Кайера, на 2024 год было запланировано привести в порядок 4 440 км дорог. На эти цели из бюджета выделено 69,5 млрд тенге. По факту освоено 34,2 млрд тенге, это 49,2% от плана.

"Для города Актобе из бюджета выделено 26 млрд тенге, освоено лишь 10,4 млрд тенге. На переходящие проекты в 2025 году выделено 13,5 млрд тенге, из которых 6,4 млрд тенге будет возвращено при пересмотре бюджета. Планирование осуществляется неэффективно", - сказал аким области.

Далее он назвал сразу несколько участков дорог, где идет отставание от графика.

"Почему допустили отставание в сроках завершения работ и почему не велся жесткий контроль?" - предъявил претензии к акимам города и районов Шахаров.

Сообщается, что Асхат Шахаров спрашивал каждого руководителя подрядной организации о причинах срыва сроков выполнения работ. Ряд организаций неоднократно обещали завершить начатые проекты в срок, но не выполнили договоренностей.

"Ситуация с качеством дорожных работ в регионе не устраивает. Мы выделяем немалые средства, а результат не соответствует ожиданиям. Население справедливо негодует по качеству ремонта дорог и затяжным работам. Я требую от вас улучшения качества и соблюдения сроков. Иначе будем принимать серьезные меры наказания", - предупредил подрядчиков глава региона.

По данным пресс-службы акимата, было принято решение прекратить работу с одним из ТОО, которое взяло на себя сразу пять проектов, связанных с ремонтом дорог в Байганинском районе.

Напомним, в июле текущего года глава Минтранспорта посетил Актюбинскую область и проехал по одной из самых проблемных дорог страны - "Актобе - Хромтау - Карабутак".

В мае текущего года президент страны Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог, назвав ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей. Тогда же он заявил о необходимости объективного мониторинга состояния автодорог по всей стране.

В Министерстве транспорта ранее назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

А в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.