Грозы, дождь и снег пообещали в Казахстане на выходные

В ближайшие выходные на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду –ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода.

Сообщается, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах – гололед, в южных – грозы.

На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +5...+13 тепла, на востоке и в центре до +8...+18 тепла, на юге, юго-востоке до + 15+ 22 тепла.

Ранее синоптики прогнозировали, что в октябре и ноябре 2024 года температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Напомним, недавно синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 - март 2025 года.