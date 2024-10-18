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Холодно и без осадков: какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в пятницу

Опубликовано:

покрытое инеем зеленое растение
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу,18 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 1,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.

Отметим, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", ухудшение погодных ожидается в период с 17 по 19 октября:

  • 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега, а в западных регионах прогнозируются дожди;
  • 18 октября сильные дожди, днем с грозой.

Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков, и обусловит повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах гололед.

Напомним, ранее полиция Алматы рекомендовала водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние. С таким призывом обратились стражи порядка в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, возможным выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175704-holodno-i-bez-osadkov-kakuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Виктор Николаев

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Холодно и без осадков: какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в пятницу

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