Холодно и без осадков: какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу,18 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 1,9 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.
Отметим, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", ухудшение погодных ожидается в период с 17 по 19 октября:
- 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега, а в западных регионах прогнозируются дожди;
- 18 октября сильные дожди, днем с грозой.
Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков, и обусловит повышение температуры воздуха.
По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах гололед.
Напомним, ранее полиция Алматы рекомендовала водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние. С таким призывом обратились стражи порядка в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, возможным выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175704-holodno-i-bez-osadkov-kakuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/