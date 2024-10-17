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Дождь и снег обещают синоптики в Алматы в четверг

Опубликовано:

Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 октября - в южной столице обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется дождь и снег. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 1 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура понизится до -5 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.

Ясная погода сегодня ожидается и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175245-dozhd-i-sneg-obeshchayut-sinoptiki-v-almaty-v-chetverg/

Автор: Жанна Мусабаева

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Дождь и снег обещают синоптики в Алматы в четверг

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