Дождь и снег обещают синоптики в Алматы в четверг
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 октября - в южной столице обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы прогнозируется дождь и снег. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 1 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура понизится до -5 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.
Ясная погода сегодня ожидается и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175245-dozhd-i-sneg-obeshchayut-sinoptiki-v-almaty-v-chetverg/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.