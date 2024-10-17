Дождь и снег обещают синоптики в Алматы в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 октября - в южной столице обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируется дождь и снег. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 1 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура понизится до -5 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.

Ясная погода сегодня ожидается и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.