Заморозки, осадки, гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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Ухудшение погодных условий прогнозируется в ряде регионов Казахстана - синоптики объявили там штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
17 октября ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области и в Алматы тоже ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области пообещали туман. Ночью сохранятся заморозки 1-6 градусов.
Предстоящей ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах области - заморозки 3 градуса.
Завтра днем на западе Мангистауской области обещают сильный дождь, грозу. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.
В Таразе (Жамбылская область) - туман.
17 октября ночью на юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Ночью на востоке области Ұлытау тоже ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Также ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.
17 октября ночью на севере, юге Павлодарской области пообещали туман.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175204-zamorozki-osadki-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/
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