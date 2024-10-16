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Заморозки, осадки, гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Первые заморозки
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ряде регионов Казахстана - синоптики объявили там штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 октября ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области и в Алматы тоже ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области пообещали туман. Ночью сохранятся заморозки 1-6 градусов.

Предстоящей ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах области - заморозки 3 градуса.

Завтра днем на западе Мангистауской области обещают сильный дождь, грозу. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Таразе (Жамбылская область) - туман.

17 октября ночью на юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ночью на востоке области Ұлытау тоже ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Также ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

17 октября ночью на севере, юге Павлодарской области пообещали туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175204-zamorozki-osadki-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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