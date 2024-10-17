Полицейские Алматы обратились к автомобилистам в связи с ухудшением погодных условий в мегаполисе – в городе ожидаются осадки и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, возможным выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние на транспортных средствах", - призвал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

По его словам, запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

Он также напомним, что после первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП (18 тыс. тенге).

Ранее к автомобилистам южной столицы обращались в акимате Алматы - водителей предупредили о похолодании, осадках и возможном гололеде. Владельцев также призвали позаботиться о безопасности и заменить шины.

Отметим, согласно прогнозам РГП "Казгидромет", ухудшение погодных ожидается в период с 17 по 19 октября:

17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега, а в западных регионах прогнозируются дожди;

18 октября сильные дожди, днем с грозой.

Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков, и обусловит повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах гололед

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