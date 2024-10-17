"Получаем шокирующие счета": алматинцы возмущены повышением тарифов на комуслуги

С начала осени увеличены цены за коммунальные услуги в Алматы. Жители мегаполиса крайне возмущены увеличением тарифов, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, цены за воду, канализацию, отопление и электричество в Алматы изменились с 1 сентября. Жители города утверждают, что это значительно ухудшает их финансовое положение.

Жительница Алматы Елена Михолап счет за сентябрь оплатила, но отмечает, что новые суммы за комуслуги значительно бьют по семейному бюджету.

"Тарифы очень сильно подняли. Когда в семье много людей - это тяжело, и финансово тяжело. Просто все дорожает, абсолютно все. И тут еще и коммунальные. Сейчас стало в этом месяце дискомфортно платить за воду. Это квитанция была за сентябрь без отопления, получается в октябре придет квитанция - сумма будет в два раза выше. Там отопление будет, ну где-то 15-20 тысяч за 54 кв. метров", - заявила Елена Михолап.

С тревогой новые квитанции ждут и другие жители мегаполиса.

"Обещали, что увеличение будет минимальным, но мы снова получаем шокирующие счета", - жалуются люди.

По данным телеканала, с конца лета тарифы в Алматы менялись уже несколько раз. Так, с 1 августа изменены цены на электроэнергию. С сентября - на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Последние изменения произошли недавно - с 15 октября обновлены цены на снабжение электрической энергией.

При этом представители регулирующих органов объясняют необходимость повышения тарифов обновлением сетей и оборудования. Эти меры, по их словам, позволят уменьшить аварийность и улучшить качество предоставляемых услуг.

"Обусловлены изменения у нас с изменением средней заработной платы по итогам статистики 2023 года, также получение на баланс сетей АО "АЖК", "Алматинскими тепловыми сетями", а также "Алматы Су" и "Алматытеплокоммунэнерго". Кроме того, АО "АЖК" и АО "АлЭС" - это по передаче электрической энергии и по производству тепловой энергии изменены инвестиционные программы. В этой связи, соответственно, были изменены тарифы на коммунальные услуги по городу Алматы в сторону увеличения", - сообщила руководитель алматинского Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асель Буденеева.

Что касается сфер теплоснабжения и водоснабжения - введены дифференцированные тарифы по нормам потребления для разных категорий потребителей. Отсюда и разные цены.

"По теплоснабжению - это тариф на жилплощадь до 100 кв. метров, тариф для населения, имеющих жилплощадь от 100 до 200 кв. метров и третья подкатегория - свыше 200 кв. метров. Если рассматривать по уровню разницы между тарифами, то в теплоснабжении первая подгруппа равна среднему тарифу для населения, вторая подгруппа на 20% выше и третья свыше 200 кв. метров", - отметила Буденеева.

Однако жители города просят пересмотреть данное решение. Поскольку повышение тарифов сильно бьет по карману.