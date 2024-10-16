На новой ТЭЦ произошел сбой: почему дома в Сарани переподключают к старым котельным

На новой ТЭЦ в Сарани произошел сбой автоматики - дома переподключают к старым котельным, а на новом объекте пытаются разобраться с проблемой, передает сайт телеканала КТК.

Накануне в город прибыл глава Минэнерго. По его словам, возможно, новое предприятие не будет отапливать город этой зимой.

Сообщается, что при выходе на полную мощность то и дело происходит остановка котлов – уже несколько суток специалисты, в том числе российские, которые строили объект, пытаются разобраться с оборудованием.

В сентябре проводили испытания, но выходили лишь на частичную мощность, больше не позволяла погода. При плюсовой температуре автоматическая система не дает работать на 100%.

По информации телеканала, на сегодня объект еще полностью не принят.

"У них есть защита от вскипания, от взрыва, чтобы выйти на проектную мощность. Устранение всех рисков, которые могут быть при минусовой температуре и котел останавливается. У него свой интеллект, своя автоматика – это все надо наладить.

Мы уже вчера давали 50-55 градусов, уже выходили на пик, и при большой нагрузке сработала защита, остановка котла", – заявил технический директор Центрального теплоисточника Сарани Асылбек Токенов.

Тем временем в городе продолжают подключать домашние сети к старым локальным котельным. Бригады из Абая и Караганды работают круглосуточно. На самих объектах заменяют и ремонтируют котлы.

А в причинах аварийных отключений на ТЭЦ должна разобраться специальная комиссия.

Источник: КТК

Напомним, 3 октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

А 14 октября глава города Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником и мерах по восстановлению теплоснабжения в городе. Он сообщил, что уже подключены 83 дома, и в ближайшее время тепло будет подано во все оставшиеся. Баулыков принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Накануне премьер-министр Казахстана пообещал привлечь к ответственности чиновников, заявивших ранее о готовности Сарани к отопительному сезону.

"В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности.

После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнул Олжас Бектенов.