Новый сквер появится в самом молодом районе Алматы
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В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района Алматы начали строительство сквера площадью 0,8 гектара, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.
Как рассказали в пресс-службе акимата Алматы, ранее жители Калкамана пожаловались на нехватку детских игровых площадок, прогулочных зон, аллей и скверов.
В итоге здесь начали строительство детской игровой площадки, построить ее планируют до 15 ноября.
Помимо этого, в микрорайоне обустроят пешеходную зону, установят наружное освещение, уличную мебель, детские игровые и спортивные тренажеры.
Отмечается, что работы ведутся в рамках программы "Бюджет народного участия".
"По поручению акима Алматы в 2023 году Наурызбайский район получил дополнительные 875 млн тенге на реализацию программы "Бюджет народного участия". Таким образом в районе реализуются 67 проектов на сумму более 2,7 млрд тенге", - говорится в сообщении акимата.
Отмечается, что программа уже получила много положительных отзывов от горожан.
Как сообщается на официальном сайте программы "Бюджет народного участия", программа создана для реализации проектов самих горожан. Она состоит из 8 этапов.
На первом этапе жители сами через портал подают заявку, в которой нужно указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта, прикрепить эскиз и смету проектного предложения.
Далее экспертный совет дает оценку проекту, при необходимости его дорабатывают и выносят на голосование. Голосование проходит в онлайн-формате на официальном портале программы.
По итогам голосования районными акиматами и структурными подразделениями акимата в соответствии с бюджетным законодательством формируются бюджетные заявки. После выделения денег проекты реализуются.
Подать заявку на свой проект можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043117-novyy-skver-poyavitsya-v-samom-molodom-rayone-almaty/