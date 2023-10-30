Новый сквер появится в самом молодом районе Алматы

В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района Алматы начали строительство сквера площадью 0,8 гектара, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Как рассказали в пресс-службе акимата Алматы, ранее жители Калкамана пожаловались на нехватку детских игровых площадок, прогулочных зон, аллей и скверов.

В итоге здесь начали строительство детской игровой площадки, построить ее планируют до 15 ноября.

Помимо этого, в микрорайоне обустроят пешеходную зону, установят наружное освещение, уличную мебель, детские игровые и спортивные тренажеры.

Отмечается, что работы ведутся в рамках программы "Бюджет народного участия".

"По поручению акима Алматы в 2023 году Наурызбайский район получил дополнительные 875 млн тенге на реализацию программы "Бюджет народного участия". Таким образом в районе реализуются 67 проектов на сумму более 2,7 млрд тенге", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что программа уже получила много положительных отзывов от горожан.

Проект сквера. Фото: акимат Алматы

Как сообщается на официальном сайте программы "Бюджет народного участия", программа создана для реализации проектов самих горожан. Она состоит из 8 этапов.

На первом этапе жители сами через портал подают заявку, в которой нужно указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта, прикрепить эскиз и смету проектного предложения.

Далее экспертный совет дает оценку проекту, при необходимости его дорабатывают и выносят на голосование. Голосование проходит в онлайн-формате на официальном портале программы.

По итогам голосования районными акиматами и структурными подразделениями акимата в соответствии с бюджетным законодательством формируются бюджетные заявки. После выделения денег проекты реализуются.

Подать заявку на свой проект можно здесь.