Первый снег выпал в Алматы, но пока – только в предгорье (видео)

Сегодня, 16 октября, в верхних районах Алматы дождь перешел в мокрый снег - казахстанцы делятся в Сети атмосферными фото и видео, передает NUR.KZ.

Сегодня в Казахстане осадки: где-то уже снежно, где-то все еще дожди. В верхней части Алматы проливной дождь перешел в мокрый снег.

Первые кадры появились в Сети. Telegram-канал Almaty Today публикует фото подписчика.

А следом - и видео из Алма-Арасана в аккаунте Instagram.

В Instagram-аккаунте Kris_p_almata показали снег на Медеу.

Добавим, сегодня Алматинских водителей предупредили о том, что 17 октября в городе возможен снег, а также прогнозируется снижение температуры, что может привести к гололеду.

А самый первый снег выпал в горах Алматы 2 сентября - его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак", которые транслируют происходящее в прямом эфире.

Также в конце сентября после затяжного дождя, прошедшего в Алматы и Алматинской области, в горах выпал снег - в Сети появились снежные кадры.