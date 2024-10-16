Акимат обратился к алматинским водителям

Алматинских водителей предупредили о том, что 17 октября в городе возможен снег, а также прогнозируется снижение температуры, что может привести к гололеду, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Свежая публикация по теме: Снегопад и ливни пройдут на юго-востоке Казахстана

Как отмечают в акимате, с 14 октября в Алматы начались сильные дожди, которые идут с перерывами. А по прогнозу "Казгидромета", завтра, 17 октября, возможен снег. Кроме того, прогнозируется похолодание, что может привести к образованию гололеда, отметили в акимате.

"В связи с возможным возникновением обледенения и гололедицы, особенно выше проспекта Аль-Фараби, владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

Коммунальные службы готовы к оперативному проведению противогололедных работ. Для осуществления противогололедных работ привлечено 10 подрядных организаций, 841 единиц техники и 1405 дорожных рабочих. Заготовлено 76 тонн противогололедных материалов", – сообщили в акимате.

Водителей также попросили снижать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, учитывая повышенный риск возникновения аварий из-за гололеда и наледи, которая может образовываться на дорогах.

"Пешеходам также стоит быть осторожными при передвижении по тротуарам из-за вероятного образования гололедной пленки", - напомнили в акимате Алматы.

Отметим, вчера в Алматы дождь спровоцировал сильные заторы на дорогах - уровень пробок составлял 9 баллов.