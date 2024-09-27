В горах близ Алматы выпал снег (фото)
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После затяжного дождя, прошедшего в Алматы и Алматинской области в четверг, в пятницу 27 сентября в горах выпал снег - в Сети появились снежные кадры, передает NUR.KZ.
Ольга Рябева делится в Instagram фотографиями с участка.
"Из нового - у меня тут снег. Зачем так рано? Жизнь в горах прекрасна, но лето тут короткое", - пишет автор.
В Telegram-каналах также появились снежные фото из Алматинской области.
Напомним, первый снег в горах Алматы выпал 2 сентября - его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак". Снег наблюдался возле ледника Богдановича и средней станции.
А еще в этом году в горах Алматы снег прошел в конце мая. В соцсетях появились видео очевидцев необычного для мая погодного явления. При этом в самом мегаполисе почти весь день шел дождь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166747-v-gorah-bliz-almaty-vypal-sneg-foto/
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