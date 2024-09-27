Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В горах близ Алматы выпал снег (фото)

Опубликовано:

Снег в Алматинской области
Снег в Алматинской области. Фото: t.me/almatynews_kaz

После затяжного дождя, прошедшего в Алматы и Алматинской области в четверг, в пятницу 27 сентября в горах выпал снег - в Сети появились снежные кадры, передает NUR.KZ.

Ольга Рябева делится в Instagram фотографиями с участка.

"Из нового - у меня тут снег. Зачем так рано? Жизнь в горах прекрасна, но лето тут короткое", - пишет автор.

В Telegram-каналах также появились снежные фото из Алматинской области.

Напомним, первый снег в горах Алматы выпал 2 сентября - его зафиксировали камеры горнолыжного курорта "Шымбулак". Снег наблюдался возле ледника Богдановича и средней станции.

А еще в этом году в горах Алматы снег прошел в конце мая. В соцсетях появились видео очевидцев необычного для мая погодного явления. При этом в самом мегаполисе почти весь день шел дождь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166747-v-gorah-bliz-almaty-vypal-sneg-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie