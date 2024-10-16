Снегопад и ливни пройдут на юго-востоке Казахстана

Осадки в виде дождя и снега на юге и западе, повышение температуры на севере Казахстана - прогноз погоды на ближайшие дни озвучили синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным пресс-службы "Казгидромет", на западе Казахстана прогнозируются дожди.

Непогода разыграется и на большей части республики. Так, 17 октября на юго-востоке, в горных районах страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в западных регионах прогнозируются дожди.

18 октября синоптики обещают сильные дожди, днем - с грозой.

Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков. Ожидается повышение температуры воздуха.

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром - туман, в горных районах - гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Отмечалось, что в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.

Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.