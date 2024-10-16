Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снегопад и ливни пройдут на юго-востоке Казахстана

Опубликовано:

Снег с дождем
Снег с дождем. Фото: Dmitrii Divanov/Getty Images

Осадки в виде дождя и снега на юге и западе, повышение температуры на севере Казахстана - прогноз погоды на ближайшие дни озвучили синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным пресс-службы "Казгидромет", на западе Казахстана прогнозируются дожди.

Непогода разыграется и на большей части республики. Так, 17 октября на юго-востоке, в горных районах страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в западных регионах прогнозируются дожди.

18 октября синоптики обещают сильные дожди, днем - с грозой.

Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков. Ожидается повышение температуры воздуха.

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром - туман, в горных районах - гололед.

Ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Отмечалось, что в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.

Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174994-snegopad-i-livni-proydut-na-yugo-vostoke-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie