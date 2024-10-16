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Снег пообещали сегодня в Алматы

Опубликовано:

Дождь с переходом в снег
Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали осадки в видео дождя и снега. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Погода
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174741-sneg-poobeshchali-segodnya-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег пообещали сегодня в Алматы

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