Снег пообещали сегодня в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали осадки в видео дождя и снега. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.