Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Холода и мокрый снег доберутся до юга Казахстана в ближайшие дни

Опубликовано:

Снег с дождем
Снег с дождем. Фото: Dmitrii Divanov/Getty Images

В ближайшие несколько дней по Казахстану ожидается похолодание даже на юге. Там прогнозируют понижение температуры и переход дождя в мокрый снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 15 по 17 октября на севере Казахстана столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи, несмотря на прекращение осадков. Однако днем солнце все же будет прогревать воздух - 17 октября на севере ожидается 5-10 тепла.

Дыхание зимы почувствуют в этот период жители южных регионов. Ночью и днем ожидается понижение температуры, также произойдет переход дождя в мокрый снег, и не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174070-holoda-i-mokryy-sneg-doberutsya-do-yuga-kazahstana-v-blizhayshie-dni/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie