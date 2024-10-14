Холода и мокрый снег доберутся до юга Казахстана в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней по Казахстану ожидается похолодание даже на юге. Там прогнозируют понижение температуры и переход дождя в мокрый снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 15 по 17 октября на севере Казахстана столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи, несмотря на прекращение осадков. Однако днем солнце все же будет прогревать воздух - 17 октября на севере ожидается 5-10 тепла.

Дыхание зимы почувствуют в этот период жители южных регионов. Ночью и днем ожидается понижение температуры, также произойдет переход дождя в мокрый снег, и не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей.