Холода и мокрый снег доберутся до юга Казахстана в ближайшие дни
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В ближайшие несколько дней по Казахстану ожидается похолодание даже на юге. Там прогнозируют понижение температуры и переход дождя в мокрый снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В период с 15 по 17 октября на севере Казахстана столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи, несмотря на прекращение осадков. Однако днем солнце все же будет прогревать воздух - 17 октября на севере ожидается 5-10 тепла.
Дыхание зимы почувствуют в этот период жители южных регионов. Ночью и днем ожидается понижение температуры, также произойдет переход дождя в мокрый снег, и не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174070-holoda-i-mokryy-sneg-doberutsya-do-yuga-kazahstana-v-blizhayshie-dni/
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