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Сильные осадки, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Гололед на дорогах
Гололед. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана завтра, 15 октября - ожидаются сильные осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

15 октября в Павлодарской области ожидается туман.

Сильный дождь синоптики завтра обещают в Алматинской области. В горных районах области временами туман. В горных районах области порывы ветра будут достигать 18-23 м/с.

Завтра сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются и в горных районах Туркестанской области. Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах области туман.

15 октября ночью и утром в Атырауской области обещают туман. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность. В областном центре 15 октября днем ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

15 октября ночью на севере, юге, востоке Жамбылской области обещают сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, в горных районах области туман. Ночью и утром в горных районах области гололед.

В Карагандинской области завтра прогнозируют гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Туман завтра обещают и в Западно-Казахстанской области. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау 15 октября ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174227-silnye-osadki-gololed-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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