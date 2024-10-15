Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник
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В Алматы и Шымкенте сегодня, 15 октября, синоптики прогнозируют дождь. В Астане - пасмурную погоду и 4 градуса тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 6,7 м/с.
В Шымкенте - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра - 5,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174262-dozhdi-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/
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