Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

В Алматы и Шымкенте сегодня, 15 октября, синоптики прогнозируют дождь. В Астане - пасмурную погоду и 4 градуса тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 6,7 м/с.

В Шымкенте - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра - 5,4 м/с.