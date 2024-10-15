Глава Костаная объяснил покупку авто за 23 млн тенге для акимата

На заседании постоянной комиссии вчера, 14 октября, аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал покупку нового автомобиля за 23 млн тенге, передает "Наша Газета".

Стало известно, что для аппарата акима Костаная потратят 23 млн тенге на покупку нового авто - Kia Sorento. Причина - стопроцентный износ Lexus LX570 2010 года выпуска, которым пользовались ранее.

"Автомобиль берется не персонально для меня. Он берется для аппарата акима города в пределах лимита. Чтобы было понятно: меняется Lexus LX570 2010 года выпуска. Вам объясняли, что очень много тратится на ремонт. У нас в аппарате бюджет небольшой, поэтому тратить 5 млн тенге в год, я считаю, очень много.

Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я не могу пешеходом ходить по городу", - объяснил Жундубаев.

Градоначальник добавил, что автомобилем будет пользоваться не только он, но и другие сотрудники аппарата акима.