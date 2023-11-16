Здание за 1,1 млрд тенге с душевой и комнатами досуга планировал купить акимат СКО

В Северо-Казахстанской области прокурорами при анализе в сфере расходования бюджетных средств выявлены серьезные нарушения в процедурах госзакупок.

Как отмечается на сайте областной прокуратуры, должностные лица горотдела строительства в нарушение требований Законов РК "О государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности" проводили госзакупки по строительству многоквартирного жилого дома стоимостью 2,5 млрд тенге, при этом не имея правоустанавливающих документов на этот земельный участок.

В другом случае, по данным прокуратуры, должностные лица акимата области, вопреки требованиям Бюджетного кодекса РК, без соответствующих обоснований выделили бюджетные средства в размере 1,1 млрд тенге для приобретения здания.

"В последующем, в нарушение требований Закона РК "О государственных закупках", на эти бюджетные средства проводился закуп путем открытого конкурса, с необоснованными ограничениями для потенциальных поставщиков", - сообщает прокуратура.

В прокуратуре не стали уточнять, о каком здании за 1,1 млрд тенге идет речь. Но отметили, что закупки эти были отменены, а виновные - привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Между тем в региональном издании Петропавловск.news попытались выяснить, что за здание за 1,1 млрд тенге хотел выкупить акимат. По информации издания, на сайте госзакупок был найден только один подходящий лот, опубликованный в 2023 году.

"Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области опубликовало объявление о приобретении здания для КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска". Общая сумма лота - 053 571 428 тенге", - отмечается в материале издания.

Они же приводят текст техдокументации к отмененному лоту, согласно которому:

площадь здания в 4 этажа составляет 4 061 кв. м;

здание новое, 2023 года постройки, со своим земельным участком;

высота этажей - 2,5 м;

общее количество жилых ячеек – 51 (1 ячейка: 2 жилые комнаты, 1 санузел, 1 душевая, 1 прихожая с миникомнатой);

наличие комнаты досуга на каждом этаже.

Сегодня мы рассказывали о том, что одна из школ Экибастуза хотела через госзакупки приобрести барную стойку и камин, чтобы создать современную учительскую "Teacher Office". Управлением образования была проведена проверка, выявлена ошибка, а тендеры - отменены.

Ранее мы рассказывали о том, что представляют собой госзакупки.

Согласно п. 14 ст. 2 Закона РК "О государственных закупках", государственные закупки - это приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством РК и (или) собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, связанных с оказанием услуг нерезидентам РК.

Наиболее распространенный источник приобретения таких товаров, работ или услуг - это именно бюджетные средства. Ключевая идея госзакупок заключается в том, что даже руководитель юридического лица, которое существует за счет бюджетных денег, например министерства, службы или простой школы, не может распоряжаться средствами по своему усмотрению. Это бы порождало коррупционные факторы, из-за которых услуги, работы или товары могли бы приобретаться по завышенными ценами у третьих лиц.

Должен проводиться конкурс на лучшее предложение среди потенциальных поставщиков. Это минимизирует коррупционный элемент государственных закупок. Даже если руководитель юрлица не имеет уголовно наказуемых мотивов, юридическое лицо может приобрести товары, услуги или работы не по лучшему соотношению цена / качество, из-за чего будут использованы лишние бюджетные средства.

Благодаря госзакупкам поставщики, которые уверены в своем товаре или услугах, могут удовлетворить требования государственных заказов и заработать деньги. Это выгодно поставщикам, так как упрощает ведение бизнеса. Во-первых, не нужно искать клиента, так как он сам ищет поставщика. Во-вторых, оплата работ, товаров или услуг за счет бюджетных средств создает гарантии выполнения денежных обязательств заказчиком в полном объеме.