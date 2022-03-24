Назначен новый аким Костаная

Марат Жундубаев. Фото: kstnews.kz

Марат Жундубаев назначен акимом Костаная. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

По согласованию с депутатами городского маслихата и распоряжением главы области Марат Жундубаев назначен акимом Костаная.

Марат Кунисбаевич - уроженец села Новоселовка Костанайского района, имеет три высших образования.

Он более 20 лет занимал различные должности в структурах местных исполнительных органов Костанайской области, в том числе был заместителем акима региона, также работал Государственным инспектором Администрации президента.

Его предшественник Кайрат Ахметов освобожден от должности после подачи заявления по собственному желанию.

Глава Костанайской области Архимед Мухамбетов поблагодарил бывшего акима города за проделанную работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1961896-naznachen-novyy-akim-kostanaya/