Квартиру за 30 млн тенге хотел купить акимат в Щучинске

В Акмолинской области была предотвращена закупка служебного жилья районным акиматом по завышенной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Бурабайского района провела анализ соблюдения норм Бюджетного кодекса в деятельности местных исполнительных органов.

Было установлено, что аппаратом акима Бурабайского района в текущем году запланирована государственная закупка по приобретению 3-комнатной квартиры площадью 40-60 квадратных метров на сумму 30 млн тенге.

"Между тем мониторингом объявлений о продажах квартир на интернет-площадках с аналогичными характеристиками установлено, что цены в Щучинске варьируются от 10,5 млн тенге до 22,5 млн тенге, что в среднем составляет 16 млн тенге. Тем самым, в нарушение принципов действующего законодательства и кодекса, необоснованно завышена сумма планируемой закупки", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора в план государственных закупок внесли изменения, планируемую закупку скорректировали с учетом средней рыночной стоимости квартир.

Ранее акимат Алматинской области выставил на продажу коттедж, расположенный в Астане. Стартовая цена двухэтажного жилого дома площадью почти 200 квадратных метров составила более 118 млн тенге. До этого здание использовалось в качестве представительства акимата Алматинской области в столице.

В прошлом году стало известно, что акимат Северо-Казахстанской области планировал купить здание за 1,1 млрд тенге с душевыми и комнатами досуга. По информации прокуратуры региона, бюджетные средства на закупку были выделены без соответствующих обоснований.