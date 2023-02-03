Жителей Уральска возмутило новое авто акима

Миржан Сатканов. Фото: акимат города Уральска

Жители Уральска выразили недовольство тем, что аким города Миржан Сатканов пересел на новое авто. В акимате ответили на возмущения горожан, передает издание "Мой город".

Так, сообщается, что Миржан Сатканов сейчас передвигается на Camry 70. Горожане же недовольны тем, что в кризис чиновники меняют автомобили, причем даже не на авто казахстанской сборки.

В акимате Уральска ответили, что Camry 70 совсем не новое, а было приобретено по программе Trade-In.

Trade-In — услуга по приему старого автомобиля в счет покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар.

"В связи с тем, что служебный автомобиль Camry 50 2012 года выпуска был в неудовлетворительном состоянии и часто выходил из строя, на его ремонт требовались дополнительные затраты. Как следствие, возникала дополнительная нагрузка на бюджет.

Для экономии бюджетных средств принято оптимальное решение поменять по программе Trade-In Camry 50 и еще два устаревших служебных авто марки Skoda на один б/у автомобиль Camry 70", — ответили на запрос в акимате.

По данным издания, автомобиль, на котором теперь передвигается глава города, 2019 года выпуска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007854-zhiteley-uralska-vozmutilo-novoe-avto-akima/