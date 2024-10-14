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Сколько отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах, рассказали в Минпросвещения

Опубликовано:

Школьники идут по коридору
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня Министерство просвещения сообщило о сроке школьных каникул после завершения первой четверти учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства просвещения РК, осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно.

Ведомство также предлагает на период каникул план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие".

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как патриотизм, справедливость и ответственность, отмечается в публикации.

Рекомендуемые мероприятия:

  • в рамках реализации проекта "Детская библиотека" внутришкольное мероприятие "Читаем книги на каникулах";
  • уроки безопасности: "Буллингтен қорған";
  • проведение ярмарки "Күзгі асар";
  • организация работы школьного театра.

"Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности", - подчеркивается в публикации.

Напомним, в начале октября на заседании мажилиса депутат предложила добавить в образовательные программы цифровую грамотность и безопасное пользование интернетом.

Что касается поведения школьников, напомним, в Костанайской области родитель несовершеннолетнего предстал перед судом за буллинг сына в отношении другой школьницы. Ему назначено взыскание в виде штрафа.

А 10 октября общественность встревожило видео из Астаны о "разборках" среди подростков. По словам автора, некоторые из них открыто ходили с ножами. В полиции сообщили, что прибывший на место наряд предотвратил хулиганские действия подростков, среди которых были несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Позже в Сети появилась информация, что возле столичной школы произошла драка, в которой якобы погибли двое человек и несколько госпитализированы. В полиции опровергли эти сведения, напомнив об ответственности за распространение фейков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174107-skolko-otdohnut-kazahstanskie-shkolniki-na-osennih-kanikulah-rasskazali-v-minprosveshcheniya/

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