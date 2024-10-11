Информацию о гибели школьников в драке опровергли в полиции Астаны

В Сети появилась информация, что возле школы №37 произошла драка, в которой якобы погибли двое человек и несколько госпитализированы. В полиции опровергли эти сведения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны, информация из соцсетей в этом случае недостоверна.

"В социальных сетях выявлено распространение недостоверной информации о якобы произошедшей возле школы № 37 г. Астаны драке, где погибло двое человек и несколько госпитализированы. Информация о самой драке, а также погибших и травмированных в ней не соответствует действительности", - прокомментировали в полиции.

Департамент полиции Астаны предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, и просит доверять только официальным источникам.

Напомним, вчера в Сети появилось видео о "разборках" среди подростков. В публикации сообщали, что более 200 подростков ходили по улицам, нападая на других подростков и избивая их. Некоторые из них открыто ходили с ножами, утверждал автор. В полиции сообщили, что прибывший на место наряд предотвратил хулиганские действия, некоторые из подростков были доставлены в отделение. Возбуждено уголовное дело.

Несколько недель назад массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей.

В мае массовая драка не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

Так же в мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Тогда 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

В марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.