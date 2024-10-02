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Проводить в школах уроки цифровой грамотности предложила депутат после череды детских смертей в Казахстане

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Родитель и ребенок с телефоном
Родитель и ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Freepik

На заседании мажилиса депутат предложила добавить в образовательные программы цифровую грамотность и безопасное пользование интернетом из-за детских суицидов, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что недавно произошедшие "вопиющие факты детских суицидов встревожили все общество".

"Пагубное влияние соцсетей и мессенджеров на психическое здоровье подрастающего поколения требует незамедлительного решительного вмешательства. (…) Опасные игры, квесты, бесконтрольное распространение контента, пропагандирующего насилие, отравляет сознание молодежи, подталкивает их к рискованным и саморазрушительным действиям.

Принятие мер по усилению контроля за распространением такого контента не терпит отлагательств. Чрезмерная активность наших детей в соцсетях приводит к тому, что они становятся жертвами манипуляции пропаганды насилия. Предлагается повсеместно внедрить автоматизированные системы выявления и мониторинга опасного контента, необходимо разработать и применять новые технологические решения, способные автоматически определять и блокировать вредный контент", - заявила депутат.

Она добавила, что такие системы должны отслеживать опасные материалы в интернете и удалять их. Власти же должны добиться того, чтобы администраторы соцсетей и мессенджеров исполняли эти требования.

"Второе, для более эффективного информирования родителей о рисках вредного контента необходимо разработать качественные информационные видеоролики.

Третье, в образовательные программы необходимо внедрять компоненты по развитию цифровой грамотности, направленные на изучение опасного контента среди учащихся, вопросы безопасного использования интернета и защиты персональных данных", - добавила депутат Сулейменова.

Напомним, в конце сентября уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп. Ранее список разослали всем родителям.

Ранее мы писали, что в Алматы за менее чем две недели с жизнью покончили несколько детей. Первая трагедия произошла 12 сентября.

Позже телеканал "Астана" сообщал, что на территории южной столицы начата проверка доступа к чердакам и крышам в многоквартирных домах, и что власти мегаполиса предпринимают это с целью предотвращения различного рода ЧП.

Примерно тогда же Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне этого детский омбудсмен Закиева высказалась о проблеме суицида среди несовершеннолетних в Казахстане. Позже основные причины детских смертей озвучили в МВД, рассказав также о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168718-provodit-v-shkolah-uroki-cifrovoy-gramotnosti-predlozhila-deputat-posle-detskih-smertey-v-kazahstane/

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