В Минпросвещения рассказали о нарушениях при внедрении Face-ID в детских садах в Казахстане

Биометрию в дошкольных организациях Казахстана вводить необязательно, об этом на брифинге СЦК заявила представитель Минпросвещения Манара Адамова, передает NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты спросили мнение директора департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Манар Адамовой о внедрении биометрии в детских садах Казахстана.

По словам Адамовой, биометрия на уровне на уровне дошкольного образования необязательна. Она отметила, что на сегодня действуют несколько нормативных документов, в которых изложены требования к соблюдению безопасности. Так, в 79 пункте приказа "Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" говорится, что турникеты устанавливаются для групп второго уровня.

"Второй уровень - это организации образования, где более 700 воспитанников, либо обучающихся. Но вы знаете, что дошкольные организации у нас проектной мощностью от силы на 280 либо 300-350 мест. Следовательно, мы относимся к группе организаций образования с контингентом менее 700. Следовательно, никакие турникеты там не нужны. Касательно дошкольных организаций, в документе написано, что достаточно домофонной системы", - прокомментировала Адамова.

Также спикер сослалась на приказ №381, в котором также предусмотрены требования к обеспечению безопасности дошкольных организаций. По ее словам, при сдаче документов для получения госзаказа, дошкольная организация устанавливает видеокамеры, так как это предусмотрено в приказе.

"Поэтому, нигде, вроде бы, требований по внедрению биометрии или Face-ID-технологии в дошкольных организациях нет. Единственное, она может быть применена для табелирования. Но табелирование может проводиться и другими способами. Есть QR, есть ID-карты, есть много других способов", - добавила Адамова.

Она также заявила, что в некоторых регионах Казахстана в пилотном режиме проводили внедрение Face-ID. По ее мнению, данная процедура проводилась с нарушениями.

"Например, была система, которая проводила пилот по биометрии детей с установлением приложения информационной системы в телефоны воспитателей. Это явные нарушения! Воспитатель не может фотографировать детей и отправлять данные из своего телефона в общую базу системы. Если даже проводится пилот, либо внедряется система для электронного табелирования, в первую очередь, нужно согласие родителей", - заявила Манара Адамова.

Она добавила, что данная процедура также нарушает закон "О статусе педагога", согласно которому воспитателей не имеют права отвлекать от основной деятельности. По словам спикера, у работников детского сада просто нет времени фотографировать каждого ребенка.

"В-третьих, есть другие нормативные документы, Гражданский кодекс, где также запрещается передавать персональные данные детей, тем более, третьим лицом. Когда вот так говорят, что идет такое нарушение явное, мы отвечали по запросу местных исполнительных органов.

Но, на этот раз, будучи в командировке, чтобы убедиться в этом, я сама лично была в детских садах, где проводятся такие пилоты - информационные системы не соответствуют требованиям. Действительно, имела место установка приложения по Face-ID в телефоны воспитателей, что явно не допускается", - подытожила Адамова.

Напомним, в сентябре текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать.

Кроме того, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Ранее мы также писали, что биометрические данные собираются требовать с граждан при получении услуг сотовой связи.

Также в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.