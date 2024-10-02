Казахстанцы уезжают на черновую работу в Корею, Польшу и Германию, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат Ислам Сункар от лица партии НПК поднял вопрос об оттоке казахстанцев в другие страны, куда они едут на черновые работы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Глава государства в своем послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года отметил, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами - это самая насущная задача. Прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других.

Сегодня же сложилась такая картина, когда мы готовим специалистов с техническим и высшим образованием, которые вместо занятости для развития отечественной экономики выбирают черновую работу в Южной Корее, Польше, Чехии, Великобритании, Германии и в других странах. Всего, по данным Международной организации миграции за 2023 год, 193 тысячи казахстанцев являются трудовыми эмигрантами", - заявил депутат Сункар.

Он привел данные Минтруда и соцзащиты об остродефицитных отраслях экономики Казахстана - в 2024 году ими стали сферы строительства, сельского, лесного и рыбного хозяйства, транспорта и складирования, а также обрабатывающей промышленности.

"По прогнозам самого ведомства, в будущие годы эти показатели не сократятся, а некоторые - даже увеличатся. Например, если в этом году в сфере информации и связи дефицит составляет 4 465, то к 2030-му он будет равен 6 255. В том же строительстве через 6 лет дефицит составит 22 209. Это не говоря уже об образовании и здравоохранении, где числа перешли отметку в 30 и 14 тысяч соответственно. Вместе с тем ежегодно по данным и другим направлениям выделяется государственный образовательный заказ", - добавил депутат.

Ислам Сункар отметил, что подготовленные по госзаказу специалисты уже должны были закрыть образовавшиеся вакансии на рынке, однако этого не произошло. Он добавил, что в таком случае возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств на подготовку кадров.

Для решения вопроса депутаты партии НПК предлагают следующее:

Гражданам, обучившимся на основе государственного образовательного заказа, ввести обязательную отработку по профилю в соответствующей отрасли, независимо от формы собственности;

Разработать механизм передачи организаций технического и профессионального образования в доверительное управление крупным предприятиям, ввести независимую сертификацию по международным стандартам;

В перечень программы с "Дипломом в село" включить специалистов лесного, водного и рыбного хозяйств.

Напомним, в августе в Минтруда рассказали, в какие страны чаще всего выезжают казахстанцы в поисках работы. Согласно данным ведомства, 194 тыс. казахстанцев уехали с начала года. Из них порядка 162 тыс. казахстанцев выехали работать в Россию, в Польшу - 13,1 тыс., в Южную Корею - 6 тыс., в Великобританию - 5 тыс.

Стоит отметить, что на сайте "Электронного правительства" приводится памятка для граждан Казахстана, выезжающих за границу.

В ней говорится, что перед отъездом нужно сообщить родственникам, друзьям о месте будущего пребывания, оставить номера контактных телефонов. Еще следует записать телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания.

Следует также помнить, что во время пребывания в иностранном государстве на вас распространяется действие его законов, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов чужой страны не освобождает вас от ответственности.

Находясь за границей, следуйте общепринятым нормам этики и морали, корректируйте свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, важно соблюдать местные обычаи и традиции, особенно, в государствах Азии и Африки. Казахстанским гражданам, прибывшим в иностранное государство с целью учебы, работы или для постоянного проживания, рекомендуется встать на консульский учет в ближайшем казахстанском дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Постановка на консульский учет позволит решать многие вопросы, не выезжая в Казахстан (участие в выборах и референдумах, оформление паспорта, регистрация актов гражданского состояния и т.п.), а также облегчит вашу эвакуацию в случае возникновения в государстве пребывания военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий.