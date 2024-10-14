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Много ли зарабатывают казахстанцы со средним образованием

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалисту с высшим образованием работодатели Казахстана готовы платить больше, чем работнику без него. Среди первых средняя зарплата более чем в полтора раза выше. Подробности читайте на NUR.KZ.

На размер зарплат, как правило, влияет не только регион и сфера деятельности, но также образование и опыт специалиста. Работник с высшим образованием более востребован на рынке труда и платить ему готовы больше, чем остальным.

Это подтверждается и данными Бюро национальной статистики: у специалистов с высшим образованием средняя номинальная зарплата в 2024 году составила 438 005 тенге.

При подсчете ежегодных данных аналитики учитывали работников, которые проработали весь апрель 2024 года. Сумма включает все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

У работников со средним образованием этот показатель равен 262 238 тенге. Это не только более чем в полтора раза ниже, чем у граждан с высшим образованием, но также меньше общей средней номинальной зарплаты – 361 815 тенге.

Больше, чем работникам с высшим, работодатели в Казахстане платят специалистам с послевузовским образованием. Здесь средний показатель составляет 558 882 тенге.

Средняя зарплата в зависимости от образования в Казахстане. (апрель 2024 года)
Средняя зарплата по уровню образования. Источник: Бюро национальной статистики

Примечательно, что в стране наблюдается некоторое гендерное неравенство. Так, мужчинам со средним образованием платят 305 333 тенге, а женщинам – 206 963 тенге.

У специалистов с высшим образованием эти показатели составляют 424 414 тенге и 391 458 тенге, а с послевузовским – 666 504 тенге и 476 383 тенге соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько казахстанцев зарабатывает в месяц более 1,5 млн тенге. При этом также стало известно о самой распространенной зарплате в Казахстане – она в 2024 году не достигла и 100 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173759-mnogo-li-zarabatyvayut-kazahstancy-so-srednim-obrazovaniem/

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