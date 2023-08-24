В какие страны уезжают казахстанцы в поисках работы, рассказали в Минтруда

Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

Представитель Минтруда и соцзащиты населения на брифинге СЦК рассказал, в какие страны чаще всего выезжают казахстанцы на заработки, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев привел актуальные данные.

"194 тыс. казахстанцев уехали с начала года. Из них порядка 162 тыс. казахстанцев выехали работать в Россию, в Польшу – 13,1 тыс., в Южную Корею – 6 тыс., в Великобританию – 5 тыс.", –заявил он.

Указал он и на то, что ведется работа по защите трудовых прав казахстанцев за рубежом.

"В соответствии с поручением премьера работа сейчас ведется именно по защите наших трудящихся граждан за рубежом, чтобы их права соблюдались.

У нас подписывается ряд соглашений. В части новых соглашений, то мы подписали с Турцией, с Арабскими Эмиратами, Великобританией, Германией, Израилем, Катаром о том, чтобы наших казахстанских граждан – если они будут в этих странах работать – чтобы их трудовые, социальные права соблюдались в соответствии с законодательством", – резюмировал спикер.

Напомним, в январе в МИД РК рассказывали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии: Мьянма, Лаос и Таиланд.

Так, международные криминальные группировки через третьи лица и соцсети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда. А когда наши граждане приезжают в назначенное место, их обманом вывозят в Мьянму.

Осознавших обман и изъявивших желание вернуться на родину удерживают, требуя возместить издержки в 5-10 тысяч долларов, которые должны покрыть транспортные затраты, плату за пересечение границы, визу, проживание и так далее.

На сайте "Электронного правительства" приводится памятка для граждан Казахстана, выезжающих за границу.

В ней говорится, что перед отъездом нужно сообщить родственникам, друзьям о месте будущего пребывания, оставить номера контактных телефонов. Еще следует записать телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания.

Следует также помнить, что во время пребывания в иностранном государстве на вас распространяется действие его законов, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов чужой страны не освобождает вас от ответственности.

Находясь за границей, следуйте общепринятым нормам этики и морали, корректируйте свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, важно соблюдать местные обычаи и традиции, особенно, в государствах Азии и Африки.

Казахстанским гражданам, прибывшим в иностранное государство с целью учебы, работы или для постоянного проживания, рекомендуется встать на консульский учет в ближайшем казахстанском дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Постановка на консульский учет позволит решать многие вопросы, не выезжая в Казахстан (участие в выборах и референдумах, оформление паспорта, регистрация актов гражданского состояния и т.п.), а также облегчит вашу эвакуацию в случае возникновения в государстве пребывания военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033795-v-kakie-strany-uezzhayut-kazahstantsy-v-poiskah-raboty-rasskazali-v-mintruda/