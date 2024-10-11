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Дождливую погоду пообещали сегодня в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 11 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют небольшой дождь. Температура днем поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали дождь. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью температура снизится до +1 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,1 м/с.

Ранее синоптики сообщали о том, что во второй и третьей декадах октября в северной половине Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а также порывистый ветер, гололед и туманы.

В южной половине Казахстана погода будет преимущественно без осадков. Однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Также мы писали, что в октябре и ноябре, как предупреждали специалисты метеослужбы, температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172841-dozhdlivuyu-pogodu-poobeshchali-segodnya-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождливую погоду пообещали сегодня в мегаполисах Казахстана

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