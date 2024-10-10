Дождь и 26 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

В Алматы сегодня, 10 октября, синоптики прогнозируют ясную погоду. Дождь ожидается в Шымкенте, а в столице - пасмурная погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны обещают пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра - 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра - 8 м/с.