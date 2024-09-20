236 должностных лиц наказали из-за состояния дорог в Алматинской области

В Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Начальник областного управления административной полиции Еркебулан Ахметов во время брифинга рассказал, что сотрудники ведомства на постоянной основе проводят обследование улично-дорожной сети с целью выявления участков, на которых требуется улучшение условий дорожного движения.

"Только с начала года проведено 1 404 обследования, по итогам каждого из них вынесены соответствующие предписания. 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание автодорог, технических средств организации дорожного движения и инженерных сооружений", - заявил Еркебулан Ахметов, слова которого приводятся на официальной странице ДП Алматинской области в Instagram.

За невыполнение требований ранее направленных предписаний материалы в отношении 21 ответственного лица направлены в суд для принятия соответствующих мер.

"По результатам обследований установлено более 4 000 дорожных знаков, 16 светофорных объектов, 12 стробоскопов, 173 искусственные неровности, 1 460 погонных метров дорожных ограждений, 908 квадратных метров шумовых полос, а также 22 светофорных объекта оборудованы искусственным освещением", - резюмировал начальник областного управления административной полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области начали борьбу с монополистами, которые не содержали инженерно-коммунальные сети в соответствии с законодательством и самовольно устанавливали тарифы. Всего было выявлено несколько десятков бесхозных объектов. Часть из них переданы в коммунальную собственность, по остальным внесены исковые требования в суд.

Также недавно жители Алматинской области пожаловались на километровые пробки. В частности, сложная ситуация наблюдается на Талгарской трассе. Отмечается, что некоторые не выдерживали ожидания и отправлялись по маршруту пешком.