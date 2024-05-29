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Реконструкцию Кульджинского тракта начнут на следующей неделе в Алматы

Опубликовано:

Развязка Рыскулова-Емцова
Развязка. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Алматы 4 июня начнется реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. В рамках работ планируется расширение проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Отмечается, что проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос. Проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км. Будет устроено по три полосы движения в каждую сторону за счет того, что будет убрана разделительная полосы и расширена проезжая часть.

Как ожидают в акимате, пропускная способность участка вырастет в два раза - с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

Кроме того, будет устроено барьерное ограждение по краям дороги, опоры освещения и водоотведение с проезжей части. Для пешеходов с двух сторон появятся тротуары шириной 2-3 метра.

Эскиз проекта
Эскиз проекта: акимат Алматы

В акимате пообещали, что, несмотря на реконструкцию, перекрывать движение на тракте не будут - работы будут поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

Ожидается, что работы продолжатся в течение месяца, а движение по всей ширине проезжей части откроют к 25 августа текущего года. К этой же дате будет нанесена разметка и установлены знаки.

Напомним, в прошлом году на Кульджинском тракте в Алматы открыли новую развязку. Ожидалось, что она увеличит пропускную способность транспорта в пять раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108586-rekonstrukciyu-kuldzhinskogo-trakta-nachnut-na-sleduyushchey-nedele-v-almaty/

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