"Пешком по трассе": жители Алматинской области пожаловались на километровые пробки

Жители Алматинской области пожаловались на увеличение времени, которое они проводят утром и вечером в пробках, сообщает сайт телеканала Astana TV.

По информации сайта, в последние дни водители на Талгарской трассе по утрам наблюдают транспортный коллапс. Сообщается, что некоторые не выдерживали ожидания и отправлялись по маршруту пешком.

Местная жительница Джамиля Шатаева призналась, что обычно ей требуется полчаса, чтобы проехать две остановки. Но за последние дни это время увеличилось.

"Утром, когда в 7.30 выходим, уже пробки начинаются. И, чтобы доехать до развилки, полчаса уходит. В 7 утра у меня развозка, поэтому на 30 минут раньше выхожу. Сейчас приходиться еще раньше вставать", - рассказала Джамиля Шатаева.

Жительница села Туздыбастау Айман Удербаева пожаловалась, что ее внуки возвращаются с с занятий позже.

"Я внуков отправляю в школу в обед и вечером встречаю. То, что они утром занимались - были такие же пробки. Сейчас после обеда такие же пробки. А вечером это вообще, они приезжают никакие. Два часа туда, два часа обратно. Очень тяжело, конечно", - сказала Айман Удербаева.

Другие пассажиры и водители признались, что порой движения нет по 30-40 минут и они вынуждены идти пешком, иногда опаздывают на работу.

В акимате рассказали, что сильные пробки образовались по причине реконструкции на Кульджинском тракте, где была перекрыта часть дороги. Работы выполняются для расширения ключевых выездных дорог.

По словам руководителя отдела развития дорожной инфраструктуры управления городской мобильности Алматы Айдоса Желдикбаева, на трассе выполнялись работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, поочередно были перекрыты западные и восточные части Кульджинского тракта.

"Планируем полное движение открыть в субботу 14 числа", - прокомментировал Айдос Желдикбаев.

Что касается Талгарского тракта, отметили представители акимата, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. В следующем году планируется начать процедуры по определению подрядной организации для расширения проезжей части.

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта стартовала 4 июня. В акимате говорили, что, несмотря на реконструкцию, перекрывать движение на тракте не будут - работы будут поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

При этом в августе движение временно перекрывалось на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.

Недавно в акимате предупредили, что на Кульджинском тракте будет уложен верхний слой асфальта, поэтому на двое суток здесь будет ограничено движение. Тогда в акимате также обещали, что 14 сентября движение будет открыто по всей ширине дороги на протяжении всего участка, то есть по 3 полосы в каждую сторону.